مخرج مسلسل «إيجار قديم»: يتطرق لقضية مجتمعية هامة

أصبح عشاق الدراما التلفزيونية على موعد مع مجموعة جديدة من المسلسلات المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، خلال موسم الدراما الشتوي ومن أبرزها مسلسل «إيجار قديم»، للمخرج طارق رفعت المقرر عرضه على شاشة قناة «ON» قريبا، والذي يتطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية الهامة على رأسها أزمة الإيجار القديم من وجهة نظر المؤجر والمستأجر.

قال المخرج طارق رفعت إن مسلسل «إيجار قديم» يتطرق إلى واحدة من القضايا المجتمعية الصعبة في الفترة الحالية وهو الخلاف حول الإيجار القديم، موضحا: «تلك القضية لها أكثر من جانب ما بين المؤجر والمستأجر ونتطرق لها من الجانب الإنساني من خلال المسلسل».

طارق رفعت: «إيجار قديم» تناول قضية تمس حياة الناس بصورة كبيرة

وعن عمله على المسلسل أوضح «رفعت» في تصريحات لـ «الوطن»: «تلقيت مكالمة هاتفية من المنتج كريم أبو ذكري للانضمام للمشروع الذي تولى كتابته عمرو الدالي، وتحمست للعمل بعد القراءة فهو مكتوب في إطار الاجتماعي بشكل جيد، وطريقة تناول القضية يمس حياة الناس بصورة كبيرة».

قصة وأبطال مسلسل «إيجار قديم»

تدور أحداث المسلسل حول «إحسان» مالك إحدى البنايات السكنية والتي يؤجرها بنظام الإيجار القديم، عندما يتعرض للطرد من شقته يجد نفسه بلا مأؤي فيضطر للعودة إلى العمارة المملوكة له حتى يستطيع إيجاد شقة فارغة، وعندما يتعذر ذلك يبدأ في دراسة حالة سكان العمارة حتى يستطيع إخراج أيا منهم بشكل قانوني ليعيش هو داخل الشقة.

ويشارك في بطولة مسلسل «إيجار قديم» مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم شريف منير، صلاح عبدالله، فيدرا، محمد شرنوبي، هشام إسماعيل، رحمة حسن، حازم سمير وميمي جمال، من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.