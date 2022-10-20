«إيجار قديم» ينضم لموسم درامي ساخن على شاشات «المتحدة»

مجموعة جديدة من الأعمال الدرامية ينتظرها الجمهور مع بداية موسم الدراما الشتوى على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الفترة المقبلة، ويبدأ الموسم مع مسلسل «الضاحك الباكى» للمخرج محمد فاضل، الذى يقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحانى، التى يجسدها الفنان عمرو عبدالجليل، بداية من طفولته، مروراً برحلة صعوده فى الفن، التى تقاطعت مع عدد كبير من رموز الفن المصرى، وهو من تأليف محمد الغيطى.

بينما يحمل ثانى الأعمال الدرامية اسم «بيت فرح»، الذى يحمل توقيع المخرجة شيرين عادل، وبطولة الفنان فتحى عبدالوهاب وداليا مصطفى، من تأليف هبة رجب، وتدور الأحداث فى إطار من الكوميديا الاجتماعية على مدار 20 حلقة، حول رجل يعيش وحيداً فى إحدى الشقق داخل عمارة سكنية بعد وفاة زوجته، ويدخل فى عدد من المواقف مع جيرانه تغير حياته تماماً.

وكان مسلسل «إيجار قديم» أحدث الأعمال المنضمة لقائمة موسم الدراما الشتوى، وهو ينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية الإنسانية، حول مجموعة من الجيران قاطنى إحدى العمارات السكنية، ليتم إلقاء الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية، من خلال قصص السكان المختلفة، وهو من بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، فيدرا، هشام إسماعيل، تأليف عمرو الدالى وإخراج طارق رفعت.

من جانبه، قال المخرج طارق رفعت إن مسلسل «إيجار قديم» يتطرق إلى واحدة من القضايا المجتمعية الصعبة فى الفترة الحالية، وهو الخلاف حول الإيجار القديم، موضحاً: «تلك القضية لها أكثر من جانب ما بين المالك والمستأجر، ونتطرق لها من الجانب الإنسانى من خلال المسلسل».

وعن عمله على المسلسل، أوضح «رفعت» فى تصريحات لـ«الوطن»: «تلقيت مكالمة هاتفية من المنتج كريم أبوذكرى للانضمام للمشروع الذى تولى كتابته عمرو الدالى، وتحمست للعمل بعد القراءة، فهو مكتوب فى إطار اجتماعى بشكل جيد، وطريقة تناول القضية تمس حياة الناس بصورة كبيرة».