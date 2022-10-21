أمطار غزيرة تضرب مطروح.. ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس «صور»

سقطت أمطار غزيرة في مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية، منذ قليل، صاحبها برودة في الجو وسحب محملة بمياه الأمطار، في ظل حالة طقس غير مستقرة تتعرض لها البلاد، ما أثر على بعض المدن والمحافظات التي شهدت أمطارا خلال الساعات الأخيرة، بينها الاقصر وأسيوط وسوهاج في جنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة سقوط أمطار في المدن الواقعة من حدود الإسكندرية شرقاً ومرورا بمراكز ومناطق الحمام والعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية غربا.

رفع حالة الطوارئ في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن تم رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار من خلال جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب بمطروح ومجالس المدن وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة حالة الطقس والأمطار وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أية بؤر تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية والدولية بنطاق المحافظة للحفاظ على السيولة المرورية وعدم تأثيرها على حركة الطرق.

الأرصاد الجوية تحذر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار في بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية منها الإسكندرية ومطروح، واستمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل، ومن المتوقع أن تمتد لمناطق من شمال الوجه البحري وباقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة من سيناء.