حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للبرودة حتى الساعات الأولى من الصباح

كشف خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس الغد، معتدل السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجـه البحري وشمال الصعيد، حار على مدن سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض دراجات الحرارة بمقدار 9 درجات

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، اليوم، إلى انخفاض دراجات الحرارة بمقدار 9 درجات خلال ساعات الليل المتأخرة، ويسود طقس مائل للبرودة حتى ساعات الصباح الأولى، بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال الصعيد، كما يسود طقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 22.

العاصمة الإدارية 28- 22.

6 أكتوبر 29 - 21.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 22.

كفر الشيخ 27- 21.

المنصورة 28 - 22.

دمياط 27 - 20.

بورسعيد 26 - 20.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 22.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 22.

طنطا 27 - 21.

شلاتين 33 - 24.

الإسكندرية 26 - 19.

العلمين الجديدة 26 - 20.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 26 - 19.

السلوم 25 - 17.

سيوة 27 - 17.

العريش 27 - 19.

رفح 26 - 20.

الطور 28 - 19.

كاترين 24 - 12.

رأس سدر 31 - 20.

نخل 26 - 12.

طابا 29 - 21.

نويبع 31 - 22.

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 33 - 23

الغردقة 31 - 22

مرسى علم 32 - 22

الفيوم 28 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 29 - 18

أسيوط 30 - 16

سوهاج 31 - 18

قنا 35 - 21

الأقصر 34 - 20

أسوان 35 - 22

الوادي الجديد 32 - 17

أبو سمبل 35 - 22

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23.