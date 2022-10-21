آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. مخاوف من ضرب سد «كاخوفكا»

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بالاستعداد لتفجير سد في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى «كارثة واسعة النطاق»، إذ قال إن القوات الروسية ألغمت سد كاخوفكا على نهر دنيبر، بحسب المعلومات الأوكرانية، إذ أن السد تحت السيطرة الروسية، لكن القوات الأوكرانية تقترب منه، وذلك بحسب ما ذكرت «بي بي سي» ضمن آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.

ويوفر السد لروسيا أحد الطرق القليلة المتبقية عبر نهر دنيبر في منطقة خيرسون الخاضعة جزئيا للسيطرة الروسية، وتقول سلطات موسكو في خيرسون إن أربعة أشخاص قتلوا بصواريخ هيمارس الأوكرانية التي أصابت معبرًا رئيسيًا آخر، وتحديدا جسر أنتونيفسكي اليوم.

آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. زيلنيسكي يتحدث عن مشكلات الطاقة

وضمن آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس «زيلينسكي» لزعماء الاتحاد الأوروبي، إن روسيا دمرت بالفعل أكثر من ثلث البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بهدف خلق أكبر عدد ممكن من المشاكل مع الكهرباء والتدفئة خلال أشهر الشتاء.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، طُلب من الأوكرانيين استخدام قدر أقل من الكهرباء، مع فرض قيود على الاستخدام على مستوى البلاد ليلا.

«موسكو» تحذر من خطط «كييف»

وزعم القائد العسكري الروسي الجديد في أوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفيكين، أن القوات الأوكرانية يمكن أن تخطط «لأساليب حرب محظورة» في مدينة خيرسون والسد الكهرمائي، وجادل بأن ذلك يبرر قيام موسكو بإجلاء السكان المدنيين من هذه المناطق.

ونقل المسؤولون المعينون من قبل الروس المدنيين من الضفة الغربية لنهر دنيبر، في المقابل تصف أوكرانيا الأمر بأنه ترحيل قسري، وهو أمر يخالف القوانين الدولية ويوصف بأنه من جرائم الحرب.

آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. الاستعداد لهجوم

في نفس السياق، يرى معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مستقل مقره الولايات المتحدة الأمريكية، أن روسيا من المرجح أن تستمر في الاستعداد لهجوم تحت علم زائف على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، من خلال تهيئة ظروف ومعلومات للقوات الروسية لتفجير سد بعد انسحابهم من غرب خيرسون ثم اتهام أوكرانيا بالقيام بذلك، وفق آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وإذا تم تدمير سد كاخوفكا، فيرى زيلينسكي من أنه قد يؤدي إلى تدمير إمدادات المياه إلى جزء كبير من الجنوب وترك أكبر محطة نووية في أوروبا في زابوريجية دون مياه التبريد.

وقال الرئيس الأوكراني أيضًا إنه في حالة تدمير السد، فإن قناة شمال القرم ستختفي ببساطة.