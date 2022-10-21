مجلس الدوما يطالب بوتين بتجنيد النساء للمشاركة في ميدان المعركة

حثّ نائب مجلس الدوما أليكسي تشيبا، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البدء في تجنيد النساء كجزء من التعبئة الجزئية لإرسالهم للقتال في أوكرانيا، وفقا لما أوردته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وقال «تشابا»، واصفا الفكرة بأنها «روسيا العادلة»: «يجب أن تبدأ روسيا في تجنيد النساء في الجيش كما تفعل في إسرائيل».

اقتراب معركة خيرسون

ويأتي ذلك الطلب بعد نجاح الهجوم المضاد الأوكراني وانسحاب الجيش الروسي من مناطق عدة، فضلا عن استعادة الجيش الأوكراني للعديد من المساحات الشاسعة في الشرق.

وفي غضون ذلك، تقترب معركة خيرسون، مع اقتراب القوات الأوكرانية من المدينة التي تسيطر عليها روسيا، فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بزرع ألغام في سد للطاقة الكهرومائية في خيرسون في محاولة يائسة لإغراق المدينة.

مليون روبل لمن تنجب عشر أطفال

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي مرسوما رئاسيا لإعادة أحد أهم مشاريع الحقبة السوفيتية، وهو مشرع «الأم البطلة»، ويحث النساء الروسيات على إنجاب عشرة أطفال للحصول على جائزة مليون روبل مقابل ذلك.

كما تحصل الأم، التي تنجب 10 أطفال على الأقل على العديد من الامتيازات منها ما هو معنوي كالحصول على لقب البطلة الأم، بالإضافة إلى أنها تحصل على كافة الامتيازات التي يحصل عليها أبطال روسيا في المجالات المختلفة.