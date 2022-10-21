الإسكندرانية يتحدون الأمطار بممارسة الرياضة على الكورنيش «صور»

تحدى عدد من أبناء الإسكندرية الأمطار التي ضربت المدينة الساحلية اليوم الجمعة، بممارسة الرياضة على كورنيش الإسكندرية ما بين الجرى وركوب الدراجات الهوائية، في ظل أجواء شتوية يعشقها أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط.

ورصدت عدسة «الوطن» ممارسة عدد من أبناء الإسكندرية للرياضة على الكورنيش مع هطول الأمطار المفاجأة التي لم يعبأ بها المواطنون واستمروا في رياضتهم مستمتعين بالطقس الذي رأوه مميزًا وليس سيئًا.

رياضة وسط أمطار الإسكندرية

«كان عندنا ماراثون دراجات كالمعتاد في الويك اند في إسكندرية بالأخص أن توقعات الجو أنه كان حلو لكن فجأة اتغير الوضع» هكذا قص حسن سمير، أحد قائدي الدراجات الهوائية على كورنيش الإسكندرية، قصته مع الرياضة اليوم مع أمطار الإسكندرية.

وأضاف قائد الدراجة الهوائية لـ«الوطن»، أنه استمر في قيادته الدراجة الهوائية المزودة بوسائل أمان بالإضافة إلى أن الأمطار لم تكن غزيرة مع تصريف الأمطار سريعا على طريق الكورنيش الذي لم يعق حركتهم.

قائد دراجة هوائية عن أمطار الإسكندرية: جو مميز

وأكد أن ذلك الطقس مميز بالنسبة لأبناء الإسكندرية وليس سيئا كما يصفه البعض، حيث يمارسون الرياضة في أجواء أوروبية.

تشجيع على لعب الرياضة في الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما شجع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المواطنين على ممارسة الرياضة على كورنيش الإسكندرية في الشتاء وفتح الشواطئ للتريض في حال كان طقس الإسكندرية يسمح بذلك، مع غلقها خلال أيام النوات.

واتجه المواطنون إلى كورنيش الإسكندرية اليوم بعدما أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية إلغاء حالة الطوارئ قبل أن تفاجئهم الأمطار بالهطول ليعودوا ويرفعون حالة الطوارئ مجدداً.