إصابة مزارع بطلق ناري في مشاجرة مع أبناء شقيقه بأسيوط

أصيب مزارع بطلق ناري في القدم إثر وجود خلافات بينه وبين أبناء شقيقه على أرض زراعية بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بأسيوط، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بوصول مصاب إلى المستشفى المركزي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بوصول بلاغ من نقطة شرطة المستشفى المركزي، بوصول مزارع مصابا بطلق ناري.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين إصابة «خليل.ج . م»، 60 عاما، مزارع، بطلق ناري دخول وخروج بالقدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

خلافات على أراض زراعية

وبسؤاله، اتهم أبناء شقيقه «مجدي. ن. ج» و«حمدي. ن. ج» بالتسبب في إصابته بالطلق الناري على خلفية نشوب مشاجرة بينهم لخلافات على أرض زراعية، وتطور الأمر لاستخدام السلاح الناري.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة، وكلفت وحدة مباحث، المركز بسرعة ضبط المتهمين.

العقوبة المتوقعة

وقال حسن عبداللطيف، محام، لـ«الوطن»، إن عقوبة الإصابة تختلف بحسب نوعها، فهناك إصابة تتسبب في عاهة لصاحبها، وكذلك سبب ونوع المشاجرة من حيث الدفاع أو التربص، وتتراوح العقوبة بالسجن بين 3 إلى 15 عاما، بحسب تحريات المباحث وتحقيقات النيابة.