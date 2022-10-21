رئيس حزب الجيل: الحوار الوطني لا يتعارض مع المؤتمر الاقتصادي

تنطلق الأحد المقبل فعاليات «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري، في ظل التحديات العالمية التي تحدث الوقت الراهن.

المؤتمر الاقتصادي

من جانبه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ المؤتمر الاقتصادي يقوم على أجندة تضعها الدولة، وتتضمن تحديد المشاكل الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد بكافة قطاعاته.

وأوضح ناجي الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن»، ردًا على حديث البعض بأن هناك تقاطع بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، قائلًأ: «لا تعارض بين المؤتمر والحوار، فالأخير هو مجال واسع للمشاركة ولا يؤدي إلى قرارات مباشرة تتعلق بالاقتصاد، والمنتدى الاقتصادي سيؤدي إلى قرار ملزم للدولة بمعالجة القضية بشكل فوري».

اهتمام الدولة بالاستماع إلى مشكلات رجال الأعمال والمستثمرين

وأشاد رئيس حزب الجيل بالدعوة للمؤتمر الاقتصادي، موضحًا أنّ انعقاد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت يثبت أن الدولة تريد سماع آراء المختصين والخبراء على الأرض من رجال أعمال ومستثمرين ووسطاء وأصحاب مشروعات صغيرة.

وأشار الشهابي، إلى أنّ حزب الجيل يتمنى أن تنتج مصر مستلزمات الإنتاج محليا، لتوفير العملة الصعبة، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمارية.

واستكمل: «تهتم الدولة بالاستماع إلى مشاكل رجال الأعمال ونأمل أن يؤدي المؤتمر الاقتصادي إلى قرارات تتغلب على كافة العقبات التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الدولة المصرية ماضية في شراكة بينها وبين القطاع الخاص، ويجب تذليل العقبات أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره».