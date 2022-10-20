خبير: المؤتمر الاقتصادي يهدف لتحقيق زيادة الصادرات والمواطن أول المستفيدين

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن المؤتمر الاقتصادي يستهدف تقديم سياسات تحقق أهداف الدولة في الوصول إلى 100 مليار جنيه كحجم للصادرات من خلال تطبيق استراتيجية الإنتاج نحو التصدير وهي الاستراتيجية التي تقر بها الدولة وتحاول أن تتحرك بناء عليها.

وأوضح أن هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها حتى نصل إلى هذا الرقم، من أهمها أن يكون لدينا وفرة في الإنتاج تتخطى الاكتفاء الذاتي، بجانب أنه يجب على الصادرات المصرية أن تتمتع بقدرات تنافسية تستطيع أن تفرض نفسها على الأسواق الخارجية.

أعلى جودة وأقل سعر

وأضاف «عبد الرؤف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القدرات التنافسية ترتبط دائما بتقديم منتج يتميز بأعلى جودة وأقل سعرا، وهذه معادلة لابد من وجودها حتى يفرض المنتج نفسه على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من العلاقات الدبلوماسية الطيبة في الكثير من دول العالم، والاتفاقات التجارية الدولية التي نستطيع عن طريقها زيادة نسبة الصادرات.

ولفت إلى أننا لدينا مثال على ذلك منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامين أو أكثر، وهي تقدم ميزة كبيرة للدولة المصرية في القارة الأفريقية، لأن مصر تستطيع أن تقدم منتجاتها في القارة ويتمتع بحوافز جمركية عديدة.

التوجه إلى الصناعات المتقدمة

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أننا ينقصنا زيادة حجم الصادرات الصناعية إلى أكبر ما هو عليه ولا نعتمد فقط على الصناعات التقليدية بل يجب التوجه إلى الصناعات المتقدمة بعض الشيء، فمصر تتميز في بعض الصناعات بالفعل، ولكن يحتاج السوق إلى إدخال صناعات ثقلة نوعا ما مثل صناعة السيارات التي نحتاج أن تتدخل بقوة ونصل فيها إلى الاكتفاء الذاتي، ولدينا أكثر من تجربة نستطيع الاستشهاد بها.

وأوضح أن زيادة حجم الصادرات سيصب بالتأكيد في مصلحة المواطن، خاصة عندما يتم توفير منتج بسعر جيد لأنه جرى تصنيعه محليا وله جودة عالية، فأول المستفيدين يكون هو المواطن.