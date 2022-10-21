حزب المؤتمر: ندرة الأراضي المُرفقة مشكلة يجب طرحها في المؤتمر الاقتصادي

ينطلق المؤتمر الاقتصادي بعد غد، وسط ترقب المستثمرين التوصيات النهائية، حيث يقر المشاركون رؤيتهم حول أبرز الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري وذلك في ظل الأزمة العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

رؤية حزب المؤتمر حول المؤتمر الاقتصادي

في هذا الصدد، قال أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ هناك العديد من الموضوعات التي وضعها الحزب في رؤيته حول المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أنّ مشكلة ندرة الأراضي الصناعية المجهزة تعد من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، فمصر لا تملك في محافظاتها أراضي صناعية مجهزة.

واضاف خالد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هناك فجوة كبيرة بين احتياجات المستثمرين وبين المعروض من الأراضي الصناعية المرفقة، أي الممدودة بالمرافق، من طرق ومياه وكهرباء وغاز».

إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة

واشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنّ وزارة الصناعة لجأت للشراكة مع القطاع الخاص، لترفيق الأراضي الصناعية كأحد الحلول لهذا الموضوع بالإضافة إلى جهود هيئة التنمية الصناعية.

وشدد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة، ويتعين تحقيق الرقابة اللازمة لمنع التجار سماسرة الأراضي من شرائها ثم إعادة بيعها.