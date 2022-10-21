فيلم الهيبة في مصر 2022.. اعرف التفاصيل وأماكن العرض

تعرض السينمات المصرية فيلم «الهيبة» من بطولة تيم حسن، وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حول حادثة خاصة بخطف ابن مستثمر روسي، ويتم تكليف جبل من المافيا لتخليصه، ويتسبب قتل ابن المستثمر في معركة كبيرة بين الطرفين ويتم التفاوض على تسليم الجثة لهم.

أبطال عمل فيلم الهيبة

أبطال الفيلم تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين، والمخرج هو سامر البرقاوي، والفيلم من تأليف سامر نصر الله

أماكن عرض فيلم الهيبة في مصر 2022

ويُعرض فيلم الهيبة في مصر 2022 في سينمات بوينت 90، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما جلاكسى المعادي، سينما الزمالك، سينما صن سيتي، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما بورتو كايرو، سينما أوديون، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما بندر المعادي، سينما فوكس مول مصرسينما سي سينما أرابيلا، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

وحقق الفنان تيم حسن، نجاحًا كبيرًا من خلال عرض مسلسل الهيبة، وقرر أن يستغل ذلك النجاح من خلال تقديم عمل سينمائي عنه، على أن يكون الفيلم ختامًا لسلسلة مسلسل الهيبة.

وجدير بالذكر أن الفنان تيم حسن أعلن عبر حسابه على موقع انستجرام أنه يخوض تجربة الإخراج لأول مرة موضحا: «أعلن عن التعاقد على الفيلم السينمائي ‫الزير سالم، الذي يكون من إخراجي وأجسد فيه شخصية الزير سالم، وهي خطوتي الأولى في الإخراج».