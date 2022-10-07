«عمهم» يحجز مكانه في شباك التذاكر السعودي.. و«الهيبة» بالمركز الثالث

تصدر فيلم الرعب «Smile»، شباك التذاكر السعودي في أسبوعه الأول بالسينمات، بينما تراجع فيلم «Ticket To Paradise»، إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية»، على «تويتر»، ويتصدر فيلم الرعب Smile شباك تذاكر السينما السعودية على مدار الأسبوع الماضي، متجاوزًا مجموعة من أبرز الأفلام في صالات السينما.

وجاء في المركز الثالث في شباك التذاكر السعودي، فيلم «الهيبة» إخراج سامر برقاوي، بطولة الفنان السوري تيم الحسن، وذلك في أسبوعه الأول بالسينمات، وفي المركز الرابع فيلم «Avatar»، للمخرج جيمس كاميرون، متراجعا من المركز الثاني الأسبوع الماضي، والذي يعود للعرض في السينمات حول العالم قبل أسابيع من طرح الجزء الثاني من الفيلم نهاية العام الجاري، بينما حافظ فيلم «عمهم» على تواجده في المركز الخامس للأسبوع الثاني على التوالي.

خروج فيلمي «Bullet Train» و «Don’t Worry Darling» من قائمة «TOP 5»

وخرج عدد من الأفلام من قائمة الـ «TOP 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية، هذا الأسبوع، فيلم «Bullet Train» بطولة براد بيت للمرة الأولى منذ طرحه في السينمات، بالإضافة إلى فيلم «Don’t Worry Darling» إخراج أوليفيا وايلد، الذي لم يستمر أكثر من أسبوع واحد فقط.

منهم «فضل ونعمة».. 4 أفلام جديدة في السينمات السعودية

وعلى الجانب الآخر، هناك عدد من الأفلام الجديدة التي بدأت السينما السعودية عرضها، من بينها الفيلم المصري «فضل ونعمة»، للمخرج رامي إمام، وبطولة ماجد الكدواني وهند صبري، وذلك بالإضافة إلى فيلم الدراما التاريخية «Amsterdam» بطولة كريستيان بيل ومارجوت روبي، كما تعيد السينمات عرض فيلم التسعينات الشهير «Leon: The Professional» بتقنية الـ 4k.

وتتسع القائمة لتشمل الفيلم المبني على أحداث واقعية «The Woman King» من بطولة فيولا ديفز، وتدور أحداثه حول ملحمة تاريخية وقعت في القرون الماضية داخل أحد أقوى الدول الإفريقية.