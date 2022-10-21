ضبط شقيقين متهمين بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بمخدر الآيس في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شقيقين بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والآيس بقصد الإتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الخصوص

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام شقيقين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص، بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وتعديل والإتجار بالأسلحة النارية وكذا الإتجار بالمواد المخدرة.

ضبط كميات من الأسلحة النارية والمخدرات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبتفتيش مسكنهما عُثر بداخله على (5 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد من أجزاء وأدوات التصنيع – كمية من مخدري الحشيش والآيس - ميزان حساس- هاتفي محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.