ضبط 1607 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
02:23 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
مخالفات المرور
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (261) حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1607) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية .
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.