العثور على جثة مسن في مخزن بالمحلة.. وجهود مكثفة لكشف ملابسات الواقعة

عثر أهالي منطقة ميدان البندر التابع لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صباح اليوم، على جثة مسن داخل أحد المخازن وتم التحفظ على عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالعثور على جثة مسن

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل أحد المخازن بميدان البندر التابع لدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد دبيس، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثة مسن داخل أحد المخازن وتم التحفظ عليها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

جهود مكثفة لكشف غموض الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد البرلسي، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحديد هوية الشخص المتوفى، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.