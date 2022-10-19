العثور على جثة سيدة عجوز في مصرف زراعي بالمنيا

انتشل أهالي قرية الجرنوس في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، اليوم، جثة سيدة عجوز، جرى العثور عليها داخل مصرف زراعي في القرية، في ظروف غامضة، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

العثور على جثة في مصرف دير الجرنوس

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بانتشال أهالي قرية دير الجرنوس، جثة غريق من داخل مصرف زراعي.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة مسنة عمرها 70 عامًا تدعى «مريم-غ-ب»، وتقيم بقرية دير الجرنوس، وجرى العثور عليها داخل المصرف في ظروف غامضة، ولا يزال التحقيق جاريًا.

غرق سيدة وابنتها في حادث سقوط سيارة بالنيل

وكانت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، قد تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من انتشال سيدة وابنتها لقيا مصرعهما في نهر النيل في أعقاب سقوط سيارة ملاكي من أعلى معدية في أثناء العبور إلى قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاي، فيما أصيب زوج الغريقة في نفس الحادث إذ كان يقود السيارة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.