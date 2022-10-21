حالة الطقس غدا السبت 22 أكتوبر.. أمطار قد تصل إلى القاهرة ليلا

أصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وذكرت «الأرصاد»، أن حالة الطقس غدا يسودها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون رعدية على صحراء مطروح، بالإضافة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 21.

العاصمة الإدارية 27- 21.

6 أكتوبر 28 - 20.

بنها 27 - 20.

دمنهور 26- 21.

كفر الشيخ 26- 20.

المنصورة 28 - 22.

دمياط 26 - 20.

بورسعيد 27 - 21.

الإسماعيلية 28 - 18.

السويس 27 - 21.

الزقازيق 27 - 21.

شبين الكوم 27 - 21.

طنطا 26 - 20.

شلاتين 33 - 24.

الإسكندرية 26 - 20.

العلمين الجديدة 26 - 20.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25 - 18.

السلوم 25 - 19.

سيوة 25 - 17.

العريش 26 - 19.

رفح 26 - 20.

الطور 29 - 20.

كاترين 24 - 13.

رأس سدر 31 - 19.

نخل 26 - 13.

طابا 29 - 21.

نويبع 31 - 22.

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 31 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 21

بني سويف 29 - 19

المنيا 29 - 18

أسيوط 30 - 17

سوهاج 31 - 18

قنا 35 - 21

الأقصر 34 - 22

أسوان 35 - 22

الوادي الجديد 32 - 19

أبو سمبل 33- 21

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23.