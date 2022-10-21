«الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم، كما أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا معتدلة في درجات حرارتها، وهناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجوي العليا.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم لمياء حمدين: «هذه العوامل ستساعدنا على الإحساس بالأجواء من مائلة للحرارة إلى المعتدلة خلال فترة النهار ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار».

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، مع غياب أشعة الشمس، فإن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ وسنشعر بالأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، في أول ساعات الليل ستكون الأجواء لطيفة تماما، لكن سنشعر بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر».

وأشارت، إلى أن اليوم سيشهد استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وستكون أمطار خفيفة على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري، وبعض مناطق شمال البحر الأحمر، كلها أمطار خفيفة تكون على فترات متقطعة من اليوم.

استمرار فرص سقوط أمطار

وأوضحت، أن فرص الأمطار ستكون مستمرة على بعض المناطق من سيناء ما بين خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء، ونتيجة استمرار سقوط الأمطار أمس واليوم ووجود الطبيعة الجبلية والجغرافية في هذه المناطق ستتشكل بعض السيول على أغلب الطرق في سيناء أو بعض المناطق من خليج السويس.