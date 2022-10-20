هيئة الأرصاد: الأمطار مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص هطول الأمطار ستظل مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، نظرا لتأثر البلاد حاليا بأكثر من كتلة هوائية، شمال وجنوب البلاد.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، في تصريح لـ «الوطن»، إن هناك كتلًا هوائية قادمة من الجنوب الشرقي للبلاد تعمل على تكاثر السحب على منطقة مصر الوسطى ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، بالإضافة الى تأثرنا بكتلة هوائية أخرى قادمة من جنوب غرب أوروبا على سطح البحر المتوسط، وهى تعمل على تكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة حتى منتصف الأسبوع المقبل، في حين تتأثر مصر الوسطى بأمطار رعدية ومتفاوتة الشدة، حتى منتصف الأسبوع كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة

وتابعت غانم، أننا بدأنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر وأن هذا الانخفاض من السمات الأساسية لفصل الخريف وسوف يستمر حتى بداية فصل الشتاء حيث تستقر الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

درجات الحرارة الإثنين

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.