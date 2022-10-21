هل يشهد طقس السبت أمطارًا؟ الأرصاد الجوية تجيب

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا يسودها أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة فضلا عن نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 والصغرى 21، الوجه البحري الدرجة العظمى 27 والصغرى 21، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 25 والصغرى 20، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22، شمال الصعيد الدرجة العظمى 28 والصغرى 18، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على سيناء والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على مرتفعات سيناء، محذرة المواطنين في تلك المنطقة بأنه يجب توخى الحيطة والحذر.

طقس اليوم

وذكرت الهيئة أن طقس اليوم الجمعة مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، مشيرة لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال محافظة البحر الأحمر، مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة اليوم ستصل العظمى فيها على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 28 والصغرى 22، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23، شمال الصعيد الحرارة العظمى 29 والصغرى 19، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.