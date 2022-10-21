العثور على جثة مسن متحللة في منزله بالبحيرة.. «رائحة كريهة كشفت وفاته»

روائح كريهة انبعثت من منزل مسن في مدينة بدر بالبحيرة، لتثير شكوك الأهالي حول وفاته، لا سيما أنه اختفى عن أنظارهم منذ عدة أيام، الأمر الذي دفعهم إلى إبلاغ الجهات الأمنية، والتي حضرت على الفور إلى موقع البلاغ، وعثرت جثة المسن متحللة، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد العثور على جثة مسن يدعى «مصطفى أبو حسن الدامي»، 65 سنة، في ظروف غامضة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة.

تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.