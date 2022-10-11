العثور على جثة مسن «متحللة» في مسكنه بالقليوبية

شهد مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، العثور على جثة مسن متحللة داخل مسكنه، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مفتش مباحث بنها، بورود بلاغ من أحد الأهالي بوجود انبعاثات كريهة صادرة من أحد الشقق السكنية بمركز كفر شكر ووجود جثة لمسن متحللة.

العثور على جثة مسن متحللة

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وبالمعاينة والفحص تبين وجور جثة مسن متحللة يدعى «مصطفى س م» من الزقازيق محافظة الشرقية، مقيم بأحد الشقق السكنية المستأجرة بمركز كفر شكر.

وأكدت التحريات، أن المتوفى كان يسكن بمفرده، وتبين الوفاة نتيجة عن توقف مفاجيء في عضلة القلب مما أدت إلي الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي، وطلب تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة وملابساته