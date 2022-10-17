وفاة طبيعية.. التصريح بدفن جثة مسن مات وحيدا داخل شقته بالهرم

صرحت النيابة العامة بدفن جثة مسن، لقى مصرعه وحيدًا في منطقة الهرم داخل شقته، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

كانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال عثر رجال المباحث على جثة المسن داخل شقته بمنطقة الهرم.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن المسن يبلغ من العمر 56 سنة، ملقى على سريره بغرفة النوم، ليس به أى إصابات ظاهرية كما لا توجد بعثرة داخل الشقة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

لا توجد شبهة جنائية في الواقعة

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتوفى كان يعيش وحيدًا داخل شقته، ولا يتردد عليه أحد من أقاربه، كما لم يسبق له الزواج من قبل، ويعاني من مرض نفسي منذ فترة كبيرة، وبسؤال شهود العيان أقروا بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة طبيعية، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.