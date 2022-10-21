برلماني لـ«صالون التنسيقية»: الحبس الاحتياطي مشكلة عامة لها أكثر من وجه

أكد النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عقوبات الجرائم لا تنظر للدوافع التي أدت لارتكاب هذه الجريمة.

الحبس الاحتياطي مشكلة عامة لها أكثر من وجه

وأوضح «مقلد» في كلمته ضمن جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «CPYP‎‏» أنه لدينا مشكلة في منظومة الحبس الاحتياطي في مصر مشيرًا أن ذلك من واقع تواجده اليومي في المحاكم.

وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي ليست مشكلة طرف في مواجهة طرف آخر، مشددًا على أنها مشكلة عامة لها أكثر من وجه.

ولفت إلى أن هناك إجراءات أخرى في قانون الإجراءات الجنائية غير قانون الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن القانون 145 لعام 2006 أقر مجموعة من التدابير الأخرى مثل البقاء في المنزل وعدم ارتياد بعض الأماكن.