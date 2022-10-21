«صناعة الحوار الوطني»: نعمل من أجل مصر.. ولا تعارض مع المؤتمر الاقتصادي

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إنّ الهدف من المؤتمر الاقتصادي هو مناقشة المشكلات الآنية الناتجة عن الأزمات العالمية التي أثرت على اقتصاديات العالم، مثل أسعار العملة ومعدلات التضخم.

مخرجات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «ديمتري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سواء المؤتمر الاقتصادي أو الحوار الوطني، على الحكومة الأخذ بالآراء والمخرجات وترجمتها إلى إجراءات، موضحًا أن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني كلاهما يصبان في مصلحة مصر.

وتابع أن الاختلاف في وجهات النظر بشان الموضوعات المطروحة سيكون مفيدا لصانع القرار، مؤكدًا أنه لا يوجد تعارض بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، فالجميع يعمل من أجل مصر.

الجميع يعمل من أجل مصر

واستكمل مقرر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني: بداية من الرئيس السيسي والحكومة ثم البرلمان وكذلك الخبراء والمتخصصين، الجميع يعمل من أجل مصر، لأننا نمر بأزمة، نحتاج إلى الخروج منها وفي الوقت ذاته نضع خارطة طريق، لافتًا إلى أنه ليست هناك منافسة بين المحور الاقتصادي في الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، فكلاهما لا يتعارضان مع بعضهما البعض والهدف منهما خدمة الوطن والمواطن.

وينطلق المؤتمر الاقتصادي، بعد غد الأحد، وهو المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة.