نواب: المؤتمر الاقتصادي بداية رسم خارطة طريق الجمهورية الجديدة

أكد عدد من نواب البرلمان أهمية المؤتمر الاقتصادي، المقرر انطلاق فعاليته خلال أيام، مؤكدين أنه سيكون بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة، في ظل التحديات التي تشهدها اقتصادات العالم كافة.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجلسات المقرر عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي يجب ترجمتها إلى حلول واقعية للمشكلات الاقتصادية التي نواجهها.

سياسات واضحة ومرنة

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»: «نحن في حاجة إلى رسم سياسات واضحة ومرنة لدعائم ركائز الاقتصاد الوطني، وفى مقدمتها ملف الصناعة وفتح أسواق للتصدير»، وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية الإعلان عن حوافز لدعم قطاع المصدرين، وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن العالم بأثره ينظر إلى الجمهورية الجديدة من واقع المشروعات العملاقة التي يتم تدشينها تباعا، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصادي القومي في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.

وشددت على أهمية وضع استراتيجية محددة الأهداف لإشراك القطاع الخاص وخلق حالة من التكاتف والتعاون بما ينعكس على الوضع الاقتصادي الراهن، موضحة أن تدشين الحكومة لموقع إلكتروني يخص أنشطة المؤتمر الاقتصادي، يعطى دلالة واضحة لدول العالم تؤكد حرص مصر على توفير مناخ استثماري وصناعي على أرضها.

المسارات هامة وضرورية

من جانبه أكد النائب حاتم المليجي عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن المسارات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي هامة وضرورية، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم هذا الملف الهام الذي تحتاجه مصر خلال المرحلة الراهنة.

وتابع: «نحتاج العمل بشكل دقيق ومنظم لتجاوز التحديات التي تواجهها بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة، إلى جانب رسم السياسات بين باقي القطاعات المشاركة لدعم قطاع الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية التي تعاني من ويلات الأزمة الروسية-الأوكرانية».

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا إلى عقد المؤتمر الاقتصادي، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة لدعم الاقتصاد المصري.