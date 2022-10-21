خريطة انقطاع المياه غدا في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تعاني 3 محافظات غدًا السبت من انقطاع المياه خلال الفترة الصباحية نظرا لأعمال الصيانة الدورية لمحطات المياه، وتعلن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء مسبقا حتى يتمكن المواطنون بالمناطق المتأثرة من توفير احتياجاتهم فترة الانقطاع.

انقطاع المياه عن القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق منها: «الشيراتون ورابعة الاستثمارى وإسكان التوفيق والرقاب الإدارية وأرض الجولف ومساكن رامو وصقر قريش»، لتغيير محبس مياه قطر 1000 مم بخط محطة مياة الشيراتون الرئيسية، بداية من الـ 9 صباحا حتى الـ 3 عصرا.

قطع المياه عن الدقهلية

كما أعلنت الدقهلية عن استمرار انقطاع المياه عن مركز شربين والقرى التابعة له نظرا لأعمال الصيانة بخط مياه مزلقان السكة الحديد بقطر 600 ملى، بداية من الـ 8 صباحا حتى 12 مساءا بمدينة شربين وقرى دنجواى ورأس الخليج.

انقطاع المياه بالمنوفية

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالمنوفية عن انقطاع التيار غدًا السبت بمركز السادات والقرى التابعة له، للقيام بغسيل تطهير عمليات مياه المحافظة بداية من الـ 9 صباحا حتى الـ 3 عصرا، على أن يستمر الغسيل طوال 7 أيام بالتبادل بين مراكز المحافظة.