خريطة فصل التيار الكهربائي غدا عن المنصورة والإسماعيلية.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فصل التيار عن عدة مدن وذلك لساعات تحددها فروع الشركة، وتُخطر بها المحافظات والوحدات المحلية، وفقا لخطة زمنية تُنفذ بالتبادل بين المدن، ويراعى أن تكون ساعات فصل التيار الكهربائي صباحًا، وذلك لأعمال صيانة مغذيات الكهرباء بكل مدينة.

فصل التيار الكهربائي عن الإسماعيلية

محافظة الإسماعيلية أعلنت فصل التيار الكهربائي غدًا الجمعة عن مركز ومدينة التل الكبير، والقرى التابعة له، وذلك بداية من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 صباحًا، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء الرئيسية بالمركز .

فصل التيار الكهربائي عن المنصورة

كما أعلن حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية عن فصل التيار الكهربائي غدا الجمعة بعزبة فاطمة هانم وذلك لأعمال الصيانة، المستمرة بالمركز منذ أكثر من خمسة أيام بالتبادل بين القرى والمدن داخل المركز للحفاظ على التغذية الكهربائي للمشتركين بالخدمة وذلك بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا.

نصائح شركة الكهرباء

وأهابت الشركة القابضة لكهرباء مصر بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي من أصحاب المخابز والأماكن الخدمية بتوفير مغذى بديل بفترة الانقطاع.