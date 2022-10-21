افتتاح 21 مسجدا في 11 محافظة اليوم.. بينها 7 إحلال وتجديد

افتتحت وزارة الأوقاف 21 مسجدا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بينها 14 مسجدا إحلال وتجديد و7 مساجد صيانة.

وفي محافظة السويس، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، مسجد الرحمة بمنطقة السلام 2 على مساحة 500 متر، كما تم أيضا افتتاح مسجد الشيخ خليفة بالمحافظة.

افتتاح عدة مساجد اليوم الجمعة

وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد نور الإسلام في منطقة حامول السعيد بمدينة الحامول، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز دمنهور وأبو المطامير وبدر وشبراخيت والدلنجات، بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليونا و628 ألف جنيه.

افتتاح 4 مساجد بأسيوط

كما افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط 4 مساجد بعد الانتهاء من صيانتها، وذلك في مراكز أبو تيج والفتح وأبنوب، بمشاركة مديري الإدارات الفرعية بمديرية الأوقاف.

وقال الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن مساجد الصيانة التي تم افتتاحها شملت مساجد آل قناوي بقرية الكوم الأحمر بمركز أبو تيج، وأحمد عبد الرحمن بقرية عرب الأطاولة، والحق بعزبة جميل نخنوخ بمركز الفتح، ومسجد فاطمة الزهراء بقرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب.

وفي محافظة الفيوم، تم افتتاح مساجد الرحمن بقرية تطون بمركز إطسا، والغفران بقرية الخشاب بمركز طامية، وببورسعيد مسجد عمر بن الخطاب بقرية أم خلف بجنوب بورسعيد.

افتتاح مسجد في الأقصر وبني سويف

وفي محافظة الدقهلية، تم افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية عزب العرب بمركز السنبلاوين، وفي بني سويف تم افتتاح مسجد النور بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى، وفي الأقصر مسجد آل عتمان بقرية الشغب بمركز إسنا.

كما تم افتتاح مساجد أبو بكر الصديق بقرية دهمرو بمركز مغاغة، والرحمة البحري بقرية القايات بمركز العدوة بمحافظة المنيا، ومسجد مولانا الإمام الحسين بقرية السباعية بمحافظة أسوان، ومسجد الخولي بسبرباي طنطا ثاني بمحافظة الغربية.