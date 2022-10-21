«معاك يا سيسي» يتصدر «تويتر».. ومغردون: أنقذ حياتنا بالقضاء على فيروس سي

تصدر هاشتاج «معاك يا سيسي»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ أعرب المغردون عن دعمهم لرئيس الجمهورية، والإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.

وكتب محمد البسطاوي: «اللي متعرفوش يا ابن بلدي إنّ علاج فيروس سي بيتباع في أمريكا بـ7000 دولار، إحنا جبناه بألف دولار والدولة تحملت كل الألف دولار، علاج فيروس سي أنقذ حالات كتير جدا، إنقاذ الرئيس السيسي لحياة المصريين بفضل من الله ده شيء نبيل وعظيم».

وكتب عمرو فهمي: «نرجع بالذاكرة كدة لـ8 سنين افتكروا كان وضعنا إيه، مفيش سياحة ولا تحويلات ولا مستثمرين قناة سويس شبه متوقفة، إرهاب وانفجارات واغتيالات وعقوبات، مفيش دولار في البنك المركزي، وديوننا كانت 70 مليار، بنية تحتية منهارة ومفيش طاقة وعشوائيات في كل مكان وفيروس سي، بس المهم الأكل رخيص».

وغردت نجوى محمد: «من حبه ربه حبب فيه خلقه»، ونشرت إحدى المغردات وتدعى غادة مقطع فيديو لمواطنين وهم يهتفون للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكتبت معلقة: «بنحبك يا ريس»، وكتب وائل عصران: «معاك يا رئيس».