ضبط 5 مطابع دون ترخيص في القاهرة والإسكندرية.. تقلد الكتب الدراسية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لضبط المطابع غير المرخصة بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهاـ لا سيما جرائم تقليد المطبوعات.

تحريات الأموال العامة عن المطابع

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخاذ عدد من أصحاب بعض المطابع غير المرخصة بالعديد من المحافظات، مقرات لنشاطهم غير المشروع فى مجال تقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة وعلامات تجارية لشركات محلية وعالمية مختلفة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

1625 كتابا دراسيا منسوبا لجهات حكومية

وأمكن تحديد عدد 5 مطابع «بدون ترخيص» بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك المطابع، بمضبوطات بلغت 1625 نسخة كتب دراسية منسوب صدورها لجهات حكومية لمناهج ومواد دراسية لمراحل تعليمية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الألواح المعدنية المستخدمة فى عمليات الطباعة المختلفة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.