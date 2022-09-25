تسليم 85% من الكتب الدراسية للإدارات التعليمية في القليوبية

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القليوبية، في تقرير لها، أن الإدارات التعليمية بالمحافظة تسلمت 85% من الكتب المدرسيةن وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن» إنه تم الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودخولها الخدمة التعليمية للمساهمة في خفض كثافات الفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية.

جولات متابعة قبل العام الدراسي الجديد بالقليوبية

وفي سياق متصل، أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان لها، ضرورة تضافر الجهود والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحقيق الانتظام والانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل جميع المدارس، مشيرة إلى أنها أجرت زيارات لعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، للاطمئنان على جاهزية المدارس والتاكد من صيانتها.

وأضافت أنها تفقدت الفصول التعليمية وقاعات رياض الأطفال والملاعب والمعامل وحجرات الأنشطة، وكذلك وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، وأكدت ضرورة الانضباط والالتزام بالحضور في المواعيد الرسمية.

أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن هناك لجان مرور ومتابعة مستمرة، للتأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة.

جاهزية المدارس

فيما أجري سعيد ندا وكيل مديرية التعليم بالقليوبية زيارة في بعض مدارس إدارة بنها التعليمية، للتأكد علي مدى جاهزية المدارس واستعدادها للعام المدارس الجديد والتأكد علي توافر الأثاث المدرسي، وتفقد قاعات رياض الأطفال للتأكد علي توافر عوامل الأمن والسلامة لسلامة الأطفال وأكد علي ضرورة الالتزام والمتابعة المستمرة من لجان المتابعة بالمديرية والادارات التعليمية لمدارس المحافظة.

ووجه سعيد ندا مديري المدارس التعليمية باستثمار كافة الآليات المتاحة وتوظيفها بشكل أفضل لتحقيق عام دراسي منضبط مع تفعيل خطط المتابعة للاطمئنان على حسن سير العمل وانضباطه