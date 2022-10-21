فرق الطوارئ ترفع تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح «صور»

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة وطريق القصر وكورنيش المدينة من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وفرق الطوارئ بإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

التعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، إن جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح تيسيراً علي المواطنين، في إطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع المياه.

وأوضح «جاب الله» أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

الدفع بمعدات للتعامل مع الأمطار

وبعد سقوط أمطار وجه رئيس مدينة مرسي مطروح، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى بضرورة استعداد كافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً في حالة الطقس غير مستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

تلقى الشكاوى من المواطنين

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158.