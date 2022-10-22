حظك اليوم برج القوس السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها بشأن مولود برج القوس على الصعيدين العاطفي والمهني، مشيره إلى أن اليوم في محيط العمل لن تسير الأمور على ما يرام، وأن الأمر يلتزم التأني والدقة حتى لا تخسر المحيطين.

ووفق أعياد ميلاد المشاهير، هناك عدد كبير من المشاهير ينتمون لبرج القوس من بينهم محمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، قد يجتمع هؤلاء في عشق التجديد والبعد عن الروتين في كل الأمور الحياتية.

ويرى خبراء الفلك أن مولود برج القوس يفضل اللهو بالألعاب الغريبة وغير المنتشرة مثل القفز بالمظلات أو تسلق الجبال، ويعرف كذلك عن هذا المولود أنه يجيد التحدث بلباقة ويفضل المزاح والفكاهة مما يجعله يكتسب أصدقاء متعددين من جنسيات وشخصيات مختلفة.

واليوم السبت 22 أكتوبر الجاري، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج القوس المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك على هذا النحو:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للعمل بدقة وللتعاطي بمرونة مع المستجدات، هكذا أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

أما عاطفيا وعائليا فالقمر ونبتون اليوم معاكسان.. فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.