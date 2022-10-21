حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يوجد بعض العيوب لدى مولود برج العقرب أبرزها الغيرة القاتلة، فهم لا يحبون أن يروا محبوبهم مع غيرهم ولا يحادثون حتى أصدقاءهم، فيحبون أن يغلقوا كافة الوسائل على شريكهم حتى لا يعرف غيرهم، وهو ما يجعله يدخل في خلافات كبيرة مع محبوبه تؤدي إلى إنهاء العلاقة فيما بينهما، كما يعرف عنه عدم سماعه للطرف الآخر ويرى نفسه الشخص الصائب دائما.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة 21 أكتوبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الحادي عشر مما يمدك بأفكار بناءة، وتجتمع وتعقد لقاءات هامة مثمرة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى لمساعدة صديق، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك اليوم بكل الوسائل التي تساعدك على تحيق النجاح ومتابعة مشاريعك وحياتك الخاصة وتمتلئ اليوم بالحماس والنشاط، وتؤثر في الجنس الآخر كثيرا، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.