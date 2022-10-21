حظك اليوم برج الأسد الجمعة 21-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الأسد أن يتعامل بصدق وإخلاص في جميع جوانب حياته، ويحب أن يعيش الحياة بكل معانيها ولا يحرم نفسه من أي شيء ويشتري كل ما يبتغيه ويرغب به، وهو شخص رومانسي ومخلص.

وفي السطور التالية، نقدم لكم في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة 21 أكتوبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني، مما يتطلب منك أن تعتني بدراسة أعمالك وقراراتك، كما يجب عليك الحذر وأن تتقن حاسبتك وتراجعها جيدا، لكي تحقق نجاح ترجوه منذ فترة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يؤثر عليك الوضع الفلكي اليوم ويدفعك للتسرع في حركتك وردود أفعالك.. حاول أن تراجع أفكارك ومشاعرك قبل الإفصاح عنها، كما يجب عليك أن تكون هادئا وتأنّ في حركتك حفاظا على سلامتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.