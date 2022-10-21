حظك اليوم برج الميزان الجمعة 21-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الميزان بتحمل المسؤولية كثيرا، ولا يقصر في تقديم واجباته تجاه الآخرين، ويحرص على تقديم الدعم والعون لمن حوله، ويحب توفير كل سبل الراحة والدعم والرفاهية للمسؤولين منه من أطفاله وزوجته أو أهله، وهو شخص عملي يحب مهنته التي يعمل بها كثيرا ويخلص لها ويسعى للوصول إلى أعلى المناصب بها.

وفي السطور التالية، نقدم لكم في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة 21 أكتوبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر اليوم مما يتطلب منك أن تعمل في صمت وتضع خططا دون أن تخبر بها أحد،، وأن تحدد جيدا الواجب عمله، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن من يريد التدخل في حياتك دون وجه حق، ووضع حد لتدخّل البعض من الأشخاص الفضوليين، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.