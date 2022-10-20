حظك اليوم برج القوس الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج القوس بالالتزام والهدوء وقلة الحديث كما يعتقد أنه هادئ، ويكون رأيه عقلانيا، وحكيما وهادئا، ويمكن الحصول على استشارتة، في مختلف الأمور، كما أنه صديق جيد لجميع أصدقائه والمحطين به، محب لجميع أفراد أسرتة، ويحب الابتكار والتجديد، حيث أنه يكره الحياة الروتينية التي تصيبه بالملل.

وفي السطور الآتية، تستعرض خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

على الرغم من مواجهة المريخ، إلا أن القمر موجود اليوم الخميس بمنزل الحظ، لمولود برج القوس، وهذا سوف يمنحك يوما مناسبا للقيام بالعديد من اتصالات، مما قد تساعدك كثيرا في خطواتك، ومشروعاتك المستقبلية، كما ان حبك للمعرفة سوق يساعدك على كل المستويات، وذلك وفق توقعات حظك اليوم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وجود تناغم بين القمر و فينوس فى محور برجك اليوم، وهذا يعدك بيوم رائع فلكيا، يجب ان تستفيد منه وتتجلي فيه قدرتك على الإبهار لجميع المحطين بك، وفق توقعات حظك اليوم.