محافظ القاهرة: «مشروع كايرو بايك» يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مشروع «كايرو بايك» يضم 26 محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة، والمناطق المجاورة لها بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، موضحَا أن المرحلة الأولى تضم 250 دراجة سيتم استكمالهم فى المرحلة الثانية التى سيتم إنشاؤها ليصلوا إلى 500 دراجة، كما سيتم استكمال المحطات في المرحلة الثانية ليصلوا إلى 45 محطة، كما تم إنشاء مسار مؤمن بطول 2 كيلو.

تعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن

وأضاف خالد عبد العال، أن تعريفة استخدام «كايرو بايك» للمواطن جنيه واحد في الساعة بحد أقصى 8 جنيه في اليوم، ولطلاب الثانوية والجامعة 70 قرشًا في ساعة وبحد أقصى 8 جنيه في يوم، أما الاشتراك السنوي للمواطن 600 جنيه/سنة، في حين يصل الاشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه/سنة.

طريقة الاشتراك في كايرو بايك

ويستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net ،أو عبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.androidويتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع ، أو عبر الفيزا، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16عامًا استخدام كايرو بايك.