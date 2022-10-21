جامعة سوهاج تشارك في الموسم الخامس من برنامج عباقرة الجامعات

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن مشاركة الجامعة ببرنامج عباقرة الجامعات الموسم الخامس، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، قائلا: «الجامعة تقدم لطلابها الدعم الكامل وكافة التسهيلات للمشاركة بكافة المسابقات القيمة، بهدف إعداد خريج متميز ذو مهارات متعددة، وعلى قدر من الوعي والثقافة».

تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، في بيان، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف، واكتشاف المواهب، والتواصل الإيجابي بين الطلبة في مختلف التخصصات العملية والأدبية، مضيفاً أن إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، قد نظمت مسابقة عباقرة جامعة سوهاج، تمهيداً للمشاركة بالبرنامج، حيث تقدم لها أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وأسفرت المسابقة عن فوز 5 طلاب و5 طالبات، شارك 8 منهم في التصفيات الأولية بالبرنامج.

مجالات التسابق

وكشفت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، أن مجالات التسابق ضمن (الآداب، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرياضة، القدرات الذهنية، الفنون، اللوحات والعالم)، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم تضمنت كلاً من الدكتورة زينب محمود الأستاذ بكلية التربية النوعية، الدكتور بهاء مزيد الأستاذ بكلية الألسن، الدكتور بسام محمد علي بكلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد فوزي بكلية الآداب والدكتور محمود عبدالعليم بكلية العلوم.