جامعة سوهاج تفتح باب التقديم للمشاركة في المؤتمر الدولي لشباب الباحثين

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فتح باب التقدم للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين الدولي الثالث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وذلك يومي 22 و23 فبراير 2023.

مشاركة الجامعات في الدورات السابقة

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، في بيان، أن مؤتمر شباب الباحثين الذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على مدار سبع دورات سابقة حقق نجاحاً كبيراً، وجمع بين الباحثين من مختلف دول العالم، وذلك لعرض أبحاثهم المتميزة التي تشارك فى حل المشكلات المجتمعية، فشارك في هذا المؤتمر العام الماضي 23 جامعة، منها 18 جامعة مصرية و5 جامعات عربية من فلسطين، والعراق، والأردن، وتونس، والإمارات.

فتح باب التقديم

ودعا الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر، الباحثين بالجامعة وخارجها للمشاركة في المؤتمر في دورته الثامنة، معلناً أن لجنة شباب الباحثين بجامعة سوهاج فتحت باب التقدم لمؤتمر شباب الباحثين، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في قاعة مجلس الدراسات العليا بالحرم الجامعي القديم مع أعضاء اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر، وتم مناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها لتسليم ونشر البحوث، وكذلك إجراءات الترويج للمؤتمر علي المستويين الداخلي والخارجي.

رابط التقديم

وأوضحت الدكتورة صباح صابر والدكتور أحمد حسانين، رؤساء لجان المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية، مشيرًا إلى أن المؤتمر نشر البحوث من جميع فئات أعضاء هيئة التدريس، وسيتم إرسال خطاب قبول البحث بعد التحكيم من قبل المتخصصين باللجنة العلمية خلال أسبوع من تاريخ استلام البحث.

وجدير بالذكر أن التسجيل لحضور المؤتمر يتم إلكترونياً، وذلك من خلال الرابط التالي ‏https://forms.gle/Jn5RzSMEc77CWYFN8، كما ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني الخاص بالمؤتمر Scyr.conf@sohag.edu.eg.