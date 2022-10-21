جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء.. تحرك بأمان أنت جزء من المجتمع

نظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء، بحضور كلا من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، ولفيف من الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء يأتي في إطار دعم جامعة سوهاج لكافة الأنشطة والفعاليات التي يقدمها مركز نور البصيرة، التي لها أثراً إيجابياً في نفوس ذوي الإعاقات المختلفة وضعاف وفاقدي البصر من الطلاب والطالبات، مؤكداً أهمية التوعية بقضايا المكفوفين وتعزيز المعرفة بحقوقهم واحتياجاتهم، ودمجهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأوضح الدكتور حسان النعماني في كلمته أن جامعة سوهاج، تحرص دائماً على الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للعصا البيضاء، فقد حررت العصا البيضاء المكفوفين وسمحت لهم بالتحرك والانتقال بأمان معتمدين على أنفسهم، مؤكداً أهمية تشجيعهم على استخدامها كوسيلة للتحرك، وإبراز العصا البيضاء كونها رمزاً للإعاقة البصرية وإن حاملها يملك مهارات تمكنه من الحركة والتوجه، كما انها توفر له حماية في الطريق.

وسيلة تعويضية يستخدمها المكفوفين لتحسس الطريق

وأشار الدكتور عماد الصوينع إلى أن «العصا البيضاء» هي وسيلة تعويضية يستخدمها المكفوفين حيث يعتمدون عليها لتحسس الطريق، وتجنب الاصطدام بالأجسام التي تصادفهم أثناء سيرهم، وذلك من خلال تحريكها إلى الأمام والجانبين، حيث تعتبر وسيلة للفت انتباه إلى أن حامل هذه العصا يعاني من إعاقة بصرية، لمساعدته ولتنبيه قادة السيارات للوقوف أثناء سير حاملها، مضيفاً انه خلال الحفل ثم تكريم كلاً من كانت له أيادي بيضاء للمركز وساهموا في تطويره، وايضاً مسئولي ملفات ذوي الإعاقة بالمحافظة، وممثلي مديرية التربية والتعليم والجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أعرب عربي محمد نعمان المعيد بقسم الإعلام، عن سعادته وشكره لرئيس جامعة سوهاج لتعيينه معيداً بقسم الإعلام، كما وجه أيضاً الشكر للدكتور عماد الصوينع والدكتورة سلمي عبد المنعم علي مابذلوه من مجهودات خلال دراسته، مشيداً بدور مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة في خدمة الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة ودعمهم.