توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة ورعدية تمتد للقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 60% وتكون رعدية على صحراء مطروح.

وذكر خبراء الأرصاد أن طقس السبت يشهد أمطارا على جنوب الوجه البحري قد تمتد ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، فضلا عن وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

طقس الأحد المقبل

ويسود طقس الأحد المقبل أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، فضلا عن أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري وشمال سيناء مع وجود نشاط للرياح.

طقس الاثنين المقبل

وتشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارا خفيفة قد تكون رعدية على فترات متقطعة، بالإضافة لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 .

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.