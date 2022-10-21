صابر الرباعي يحتفل بتخطي «يا بنات الحلال» 3 ملايين مشاهدة

احتفل المطرب التونسي صابر الرباعي، مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخطي أغنيتة الجديدة «يا بنات الحلال»، 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

صابر الرباعي: الأغنية تخطت 3 ملايين مشاهدة

وشارك صابر الرباعي، الأغنية عبر المنشور، معلقا عليها: «يا بنات الحلال تتخطى حاجز الـ3 ملايين مشاهدة على يوتيوب».

صابر الرباعي يستعد لمهرجان الموسيقي العربية

يشار إلى أن صابر الرباعي، يستعد في الوقت الحالي، للمشاركة في الدورة 31 من مهرجان الموسيقي العربية، بحفل غنائي، روج له منذ أيام عبر حسابة «إنستجرام»، إذ نشر البوستر الدعائي للحفل، معلنا موعد حفله.

وكتب المطرب التونسي: «يتجدد لقائي بجمهوري بمصر الحبيبة في الدورة الواحد والثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية، الأحد 30 أكتوبر، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. جاهزين؟»

وأحيا الرباعي، في أغسطس الماضي، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، بحضور كبير، إذ رفع شعار كامل العدد، وقدم خلال الحفل باقة من أغانية القديمة والحديثة، وسط تفاعل الجمهور معها.