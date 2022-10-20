الداخلية: ضبط شركات أسمدة ومبيدات دون ترخيص في الجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

نتائج الحملات

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال حماية الثروة الزراعية، بينها الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف، حيث تم ضبط شركتي أسمدة ومبيدات، دون ترخيص، بمضبوطات بلغت 1,350 طن أسمدة ومخصبات زراعية و450 عبوة مبيدات زراعية و15 طن أعلاف دون ترخيص.

مجال حماية البيئة

وفي مجال حماية البيئة تم ضبط عدد 3 قضايا ثلاجة ومخزن عشوائي، وشركتين لتجارة المواد الغذائية دون ترخيص، بمضبوطات بلغت 11,580 طن مواد غذائية و9350 عبوة مياه غازية وعصائر دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.