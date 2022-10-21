«الداخلية» تحرر 1853 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددًا من المخالفات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 1853 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع سيارات ودراجات متهالكة

كما شنّت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكبرة، وتمكّنت من رفع عدد 58 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت 1085 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، وإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كان قانون المرور الجديد حدد عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ونصّ على «سحب الترخيص لفترة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، كما تقع عقوبة على صاحب المخالفة بالحبس فترة تصل لـ6 أشهر، وتقع على صاحب المخالفة غرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو تقع عليه إحدى العقوبتين السابقتين بالحبس أو الغرامة».