ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، تخصص في الإتجار بمخدر الهيروين واتخاذه من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 2 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 550 جرامًا ومبلغًا ماليًا وهاتف محمول وميزان حساس.

اعتراف المتهم

بمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، أمكن ضبطه.. وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة كيلو جرام.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 125٫000 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.