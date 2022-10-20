محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية تجهيز 100 عروسة لمؤسسة «حياة كريمة»

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مبادرة «يدوم الفرح»، ضمن مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، لتجهيز 100 عروس من الأُسر الأولى بالرعاية والفقيرة، ودور الأيام ومن الأكثر احتياجا بعدد من مراكز المحافظة، عقب إجراء بحث اجتماعي عن الحالات وتحديد احتياجاتهن وتوفير الأجهزة الكهربائية للعرائس، وإعانات.

وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات لفرقة كورال جامعة كفر الشيخ، وكلمة للدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، استعرضت خلالها فعاليات المجلس القومي للمرأة بالقرى بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وتناول الدكتور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، الأعمال والفاعليات، وأعمال متعددة لتوفير «حياة كريمة» للمستهدفين من المبادرات.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمستشار أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، والعقيد محمد جمال، مدير منطقة الدلتا، والعقيد محمد مطر مدير قطاع الفئات المستهدفة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، والدكتور إسلام طه، معاون المحافظ، وإسلام جبر، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بكفر الشيخ، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، واللواء وائل الأشوح، نائباً عن مدير الأمن، والدكتورة ماهيتاب مجدي، منسق «حياة كريمة» بكفر الشيخ.

إشادة بالفتيات والشباب المتطوعين في المبادرة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للقائمين على الاحتفالية، مقدماً التهنئة للعرائس، متمنيا لهم حياة سعيدة في حياتهن الزوجية، كما قدم الشكر للمسئولين بالمؤسسة لتعدد المبادرات التي أطلقتها لمساعدة الأُسرة الأولى بالرعاية والمستهدفين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أشاد بالفتيات والشباب المتطوعين في المبادرة.