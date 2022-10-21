ضبط شخصين يروجان للمواد المخدرة وبحوزتهما سلاح ناري في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط شخصين من إحدى قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لهما معلومات جنائية، وذلك أثناء ترددهما على مركز كفر الشيخ، مستخدمين سيارة ملاكي للترويج للمواد المخدرة «الهيروين والحشيش» وبحوزتهما سلاح ناري، وذلك عقب تحديد أماكنهما باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم.

إخطار بضبط متهمين بالاتجار في المخدرات

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيام أفراد وعناصر الشرطة السريين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، برصد تردد شخصين من محافظة الغربية على مركز كفر الشيخ، مستخدمين سيارة ملاكي للترويج للمواد المخدرة «الهيروين والحشيش» وبحوزتهما سلاح ناري، وبتحديد خط سيرهما وتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلال سيارة ملاكي.

وبتوقيف السيارة والمتهمين تبين أن المتهم الأول يدعى «ي. أ. ي. ا»، 26 عامًا، مقيم بقرية منية البصل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ذوي المعلومات الجنائية، والثاني يدعى «ع. م. ع. أ»، 33 عامًا، مقيم بسوق اللبن التابع لدائرة قسم أول المحلة الكبرى.

وبتفتيش السيارة والمتهمين عثر بحوزتهما على بندقية خرطوش و10 طلقات تستخدم لذات السلاح، و2 كجم من جوهر مخدر الهيروين، وكيلو ونصف من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات للمواد المخدرة، وهاتفي محمول يستخدمانها للترويج لبضاعتهما، وتم اقتياد المتهمين إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وتحرر المحضر رقم 13902 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ.

العقوبة القانونية في الواقعة

وقال المحامي حسام عابد، إن عقوبة ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري تتراوح من 7 سنوات إلى مؤبد، وذلك حسب ما يتم عرضه من تحريات الضبط للمباحث الجنائية للواقعة وملابسات الضبط.